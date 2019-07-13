Klasik otomobiller gösteri yapacak

EROL TAŞKAN

36. Hitit Fuar ve Festivali, bu yıl Klasik Otomobil Rallisi’ne ev sahipliği yapacak.

Otomobil tutkunlarının asla kaçırmaması gereken Klasik Otomobil Rallisi, bugün saat 18,00’de Gazi Caddesi’nden seramoni startıyla başlayacak.

Birbirinden değerli klasik otomobillerin arz-ı endam ederek, otomobil tutkunlarına müstesna bir gün yaşatacak olan Klasik Otomobil Rallisi’nin seramoni startı görsel bir şölene dönüşecek.

Ankara Otomobil Sporları Kulüp Başkanı hemşehrimiz Mesut Sami Bıyık’ın organizasyonunu üstlendiği Klasik Otomobil Rallisi, Ankara Klasik Otomobil Kulübü sporcularının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Klasik Otomobil Rallisi, bugün alacağı seramoni startının ardından şehir turuyla başlayıp, yarın saat 11,00’de gerçekleştirilecek olan startla otomobillerin yarışı da başlamış olacak.



Yarın (pazar) saat 17,00’de Saat Kulesi önünde düzenlenecek kupa töreni ile yarışmada derece alan klasik otomobiller ve pilotları ödüllerini teslim alacak. Yoğun bir ilginin yaşanacağı Klasik otomobil Rallisi’ne katılacak olan tüm sporcular, “Dünyanın Merkezi’ne gidiyoruz” sloganıyla yarıştaki yerlerini alacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 11:10