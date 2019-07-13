FATİH BATTAR

36.Uluslararası Hitit Fuar Festivali kapsamında Ankara’dan Çorum’a gelen 1950-1980 model klasik otomobiller göz kamaştırdı.

Chevrolet Impala, Ford Feka, Chevrolet Custom Deluxe, Buic Century, Oldsmobile 442, Ford Torino, Chevrolet Camaro, Camaro Zab Çorum sokaklarında kendini gösterdi. Motor gücü 500 beygiri bulan araçlar büyük ilgi gördü.

Çorum Belediyesi tarafından Ankara Otomobil Sporları işbirliği ile gerçekleştirilen Klasik Otomobil Rallisi’nin seranomi startı bugün verildi.

Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen seranomi startına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan, Ankara Otomobil Sporları Kulüp Başkanı hemşehrimiz Mesut Sami Bıyık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Klasik Otomobiller Seranomi startını Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi. Seranami startının ardından klasik otomobiller şehir turu attı.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren programda, birbirinden güzel araçlar göz kamaştırdı. Vatandaşlar, tarihi araçları yakından görme imkanı buldu, tek tek inceleyerek bilgi aldı.

EN BÜYÜK İLGİYİ BAŞKANIN ARACI GÖRDÜ

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Klasik Otomobiller Rallasi’nin açılış seranomisine 1984 model Buick marka klasik otomobille katıldı.

Çorum Belediyesi’nin araç envanterinde bulunan 1984 model Buick marka makam aracı vatandaşların ilgi odağı oldu. Otomobili yakından incelemek için sıraya giren vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak arabanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu zamanında makam aracı olarak Çorum Belediyesi’ne kazandırılan ve Arif Ersoy zamanında da kullanılan Buick, 30 yıl sonra yeniden Çorum’da sokaklarında görücüye çıktı.

Klasik otomobillerin yarışacağı Ralli ise yarın gerçekleştirilecek. Motor gücü 500 beygir olan klasiklerin mücadelesi nefes kesecek. Yarışın ardından saat 17.00’da kupa töreni düzenlenecek.