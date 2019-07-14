Klasikler Çorum'da tozu dumana kattı

FATİH BATTAR

36.Uluslararası Hitit Fuar Festivali kapsamında Ankara’dan Çorum’a gelen 1950-1980 model klasik otomobiller iki boyunca Çorum'da gösteri yaptı. Cumartesi günü gerçekleştirilen seranami gösterisinin ardından Pazar günü ise yarış gerçekleştirildi.

Motor gücü 500 beygiri bulan klasik otomobiller Çorum’da tozu dumana katarken, yarşmanın startını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

7 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada ilk 3’e girenlere kupaları verildi. Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kupa törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Klasik Otomobiller Raliisi’ni Çorum’da geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Aşgın, “Çorum halkı klasik otomobiller çok sevdi. İnşallah önümüzde senelerde de klasik otomobilleri Çorum’da görmeyi arzu ediyoruz ve geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Grup A birincisi Necati Canver’e, Grup B birincisi Erkan Asırcı’ya, Grup C brincisi Ferhat Kaya Palamut’a, Grup D biricincisi aynı zamanda Ankara Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Necdet Boyacı’ya, Grup E birincisi Süleyman Başer’e, Grup F brincisi Bülent Topaçcıoğlu’na ve Grup G birincisi İsmail Bölükbaş’a kupasını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

Törende ayrıca sponsorlara da plaket takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 18:33