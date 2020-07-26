KOBİ’ler, projeleri hazırlayın!

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, KOSGEB tarafından KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında hazırlanan ‘İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temalı proje teklif çağrıları hakkında bilgi veren KOSGEB İl Müdürü Yıldız, başvuru yapılabilecek proje teklif çağrıları ile ilgili şunları söyledi:

“2020-01 Proje Teklif Çağrısı, imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi, 2020-02 Proje Teklif Çağrısı ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması olarak belirlendi. Destek oranı %60'tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak destek %30'u geri ödemesiz ve %70'i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenecektir.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verilebilecektir. Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.”

Başvuruların başladığını ve son başvuru tarihinin 17 Eylül 2020 olduğunu belirten Yıldız, KOBİ'lerin proje sunabileceği konu başlıklarının ise; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı, İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri, İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, İmalat Sanayinde Siber Güvenlik, İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri ve İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri olduğunu kaydetti.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, verdiği bilgilerden dolayı KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız'a teşekkür ederek imalat sanayi sektöründe dijitalleşme desteklerinden yararlanmak isteyen KOBİ'leri programa başvuru yapmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 19:40