Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca üniversitenin internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla 3 öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 16:56