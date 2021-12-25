Koçhisar Barajı'ndan su verilmeye başlandı

M.BURAK YALÇIN

Çorum’un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar Barajı İsale Hattının yapımı tamamlanarak kente su verilmeye başlandı.

2019 yılında ihalesi yapılan 52 kilometre uzunluğundaki Koçhisar İsale Hattında müteahhit firma tarafından çalışmalar sona erdi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Belediye Arıtma Tesislerin’de düzenlenen programda konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un su tüketim kapasiteleri hakkında bilgi verdi.

Günlük su tüketiminin günlük 55 bin m3 olduğunu fakat mevsimsel olarak değiştiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Yüzeysel kaynak olarak 3 barajımızdan (Yenihayat, Hatap ve Çorum) yıllık ortalama 13 milyon m3 su temin edilmektedir. Fakat son yıllarda yaşadığımız hidrolojik kuraklıktan dolayı şuan güncel olarak Yenihayat Barajı net kullanılabilir su hacmi 131.000 m3, doluluk oranı ise %0,52. Hatap Barajı net kullanılabilir su hacmi 28.000 m3, doluluk oranı ise %0,25. Çomar (Çorum) Barajı net kullanılabilir su hacmi 110.000 m3 doluluk oranı ise %1,8’dir. Toplam Barajlarımızda 269.000 m3 su kalmıştır. Yer altı su kaynaklarından ise yıllık ortalama 7 milyon m3 su temin edilmektedir. Sonuç olarak toplamda yıllık ortalama 20 milyon m3 su tüketen bir kentiz” dedi.

Suyla ilgili önümüzdeki 5 yılda yapılacak olan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Aşgın, şunları söyledi: “OSB içme suyu arıtma tesisine 60.000m3/gün kapasiteli ilave İçme suyu arıtma tesisi yapılacaktır. Yaklaşık maliyeti 100.000.000 TL’dir.

OSB içme suyu arıtma tesisinden şehir merkezine yeni isale hattı yapılacaktır. 15 km uzunluğunda olacak isale hattının maliyeti yaklaşık 60.000.000 TL’dir. Yer altı su kaynakları arama ve sondaj çalışmalarına devam edilecektir. Koçhisar İsale hattı üzerine HES türbini takılarak elektrik enerjisi elde edilecektir.

Ayrıca bu dönem içerisinde yapılması planlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi işi yaklaşık maliyeti ise 400.000.000 TL’dir.”