Koçhisar'dan 400 bin metreküp içmesuyu verildi

Çorum'da içmesuyu problemi yaşandığı süreçte Koçhisar isale hattı ile bugüne kadar 400.000 metreküp içmesuyu verildi.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.



Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum Koçhisar Barajı 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı inşaatında gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Projenin önemli aşamalarından birisi olan isale hattı tamamlanmıştır. 10.000 m³ kapasiteli depoda ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup 2022 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflendiğini ve Çorum ilinde içmesuyu problemi yaşandığı süreçte söz konusu isale hattı ile bugüne kadar 400.000 m³ içmesuyu verilmiştir” dedi.

Çorum’un 2050 Yılına Kadar Olan İçme ve Kullanma Suyu Karşılanacak

Projenin tamamlanması ile Çorum il merkezinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Genel Müdür Yıldız; “İnşaatı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Çorum Koçhisar 2. Kısım İçmesuyu İsale Hattı ile Çorum Alaca Koçhisar Barajından alınacak yıllık 12,12 milyon m³ su, 53 km uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Arıtma Tesisine iletilecektir. Böylece hali hazırda kuraklık probleminin olumsuz yansımalarının hissedilmesine mahal vermeden, Çorum il merkezine ilinde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu temin edilmiştir” dedi.





