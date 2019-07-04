Koçhisar ihalesi Temmuz’da

FATİH BATTAR

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Bakanlık Genel Müdürleri ile görüşen AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Alper Zahir, Koçhisar müjdesi verdi.

Çorum’da devam eden ve planlanan projelerin görüşüldüğü toplantıda yaklaşık maliyeti 120 milyon TL olan ve Çorum’un su problemini kökten çözecek 52 km’lik Koçhisar Barajı isale hattının Temmuz ayında ihale edileceği açıklandı.