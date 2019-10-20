Koçhisar ihalesi yarın

Çorum’un uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar Barajı isale hattı projesinin ihalesi yarın gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin’i ve Bakanlık Genel Müdürlerini geçtiğimiz aylarda ziyaret eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum AK Parti Milletvekilleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Çorum’un talep ve beklentilerini iletmişti. Bunun üzerine görüşmeleri yapılan Koçhisar İsale Hattı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale programına alınmasının sözü alınmıştı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada ihalenin 21 Ekim’de yapılacağını söylemişti.

52 bin 685 metrelik Koçhisar isale hattı ile Koçhisar Barajı’ndan 900 mm iç çapında çelik borular OSB içmesuyu arıtma tesisine kadar döşenecek. Ankara yolu ve Alaca yolunu kazmamak için yolların altından 1100 mm iç çapında çelik borularla 934 metre yatay sondaj yapılacak. Yeni isale hattı için gerekli tüm vantuzlar, tahliyeler, debimetreler, vanalar takılacak ve bunlar için odalar da oluşturulacak. Yılda 12 milyon metreküp su temin edilecek Koçhisar Barajı’ndan bu çalışma ile Çorum’un içme suyunun büyük bir bölümü karşılanacak.

10.000 metreküplük su deposu inşa edilecek

İhale kapsamında Çorum Belediyesi’nin Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi sahasına 10.000 metreküplük su deposu inşa edilecek. Yeni Tesisler SCADA (Uzaktan İzleme ve Uzaktan Komuta) Merkezinden kontrol edilecek. Proje 540 takvim günü içerisinde tamamlanacak. İşin %10’u 2019 yılında, %70’i 2020 yılında ve %20’si ise 2021 yılında tamamlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un içme suyuyla ilgili 50 su sıkıntısı sıkıntısı kalmayacak.