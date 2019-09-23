Koçhisar isale hattı ihalesi 21 Ekim'de yapılacak

Çorum'un içme suyu kaynaklarının artırılması, vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşamaması amacıyla bakanlıklar ve kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda Alaca Koçhisar Barajı isale hattı projesi 21 Ekim 2019 tarihinde ihale edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin'i ve Bakanlık Genel Müdürlerini geçtiğimiz aylarda ziyaret eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum AK Parti Milletvekilleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı Çorum'un talep ve beklentilerini iletmişti. Bunun üzerine görüşmeleri yapılan Koçhisar İsale Hattı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale programına alınmasının sözü alınmıştı. İsale hattının ihalesi Ekim ayında yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum Milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız ile Çorum için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız ziyaretlerin müjdelerini almaya başladık. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 52 bin 685 metrelik Koçhisar isale hattı, ihale programına alındı. Koçhisar Barajından 900 mm iç çapında çelik borular OSB içmesuyu arıtma tesisine kadar döşenecek. Ankara yolu ve Alaca yolunu kazmamak için yolların altından 1100 mm iç çapında çelik borularla 934 metre yatay sondaj yapılacak. Yeni isale hattı için gerekli tüm vantuzlar, tahliyeler, debimetreler, vanalar takılacak ve bunlar için odalar da oluşturulacak. Yılda 12 milyon metreküp su temin edeceğimiz Koçhisar Barajı'ndan bu çalışma ile Çorum'un içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayacağız. Koçhisar Barajından su almamız şehrimizdeki diğer barajlarımızın da doluluk oranlarına katkı sağlayacak" dedi.

10.000 metreküplük su deposu inşa edilecek

Başkan Aşgın, "İhale kapsamında Çorum Belediyesi’nin Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi sahasına 10.000 metreküplük su deposu inşa edilecek. Yeni Tesisler SCADA (Uzaktan İzleme ve Uzaktan Komuta) Merkezinden kontrol edilecek. Proje 540 takvim günü içerisinde tamamlanacak. İşin %10'u 2019 yılında, %70'i 2020 yılında ve %20'si ise 2021 yılında tamamlanacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’un içme suyuyla ilgili onlarca yıl herhangi bir sıkıntısı kalmayacaktır. Seçim döneminde hemşehrilerimize sunduğumuz önemli projelerimizden biri olan Koçhisar isale hattının hayata geçecek olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çorum için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın, birlikte gayret göstermenin meyvelerini hep birlikte alıyoruz. Çorum'a hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.