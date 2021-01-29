Koçhisar Sulaması 2022 yılında tamamlanacak

FATİH BATTAR

2021 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Diri, Çorum’un içme suyu için hayati öneme sahip olan Koçhisar Sulaması’nın 11 Ocak’ta ihale edildiğini ve 2022 yılında projenin tamamlanarak, Çorum’un 50 yıllık su sorunun çözüleceğini söyledi.

DSİ’nin Çorum’daki yatırımları hakkında bilgi veren Diri, DSİ’nin Çorum’da 66 projesi olduğunu ve projelerin toplam tutarının 1 milyar 280 milyon lira olduğunu açıkladı.

Projelerin 57 tanesinin tarım, 8 tanesinin hizmet ve 1 tanesinin de enerji alanında olduğunu aktaran Diri, 2021 yılı itibari ile 7 projenin tamamlandığını, 25 projenin devam ettiğini, 4 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 30 projenin de ihale edileceğini söyledi.

2020 yılında 1 adet Obruk Barajı HES ile her yıl 473,4 kiloWatt.saat enerji sağlandığını ve 14 adet baraj, 22 adet gölet, 29 adet sulama şebekesi ile 182.990 da arazi sulamaya açıldığını belirten Diri, ayrıca 22,66 milyon m³/yıl içmesuyu sağlandığını ve 182 adet Taşkın Koruma Tesisi ile yerleşim yerleri ve arazilerin taşkınlardan korunduğunu aktardı.