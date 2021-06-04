Koçhisar’ın suyu Sonbahar’da akacak

Çorum’un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar Barajı isale hattının bu yıl içerisinde tamamlanması için gerekli ödenek sağlandı.

2019 yılında ihalesi yapılan 52 kilometre uzunluğundaki Koçhisar İsale hattında müteahhit firma tarafından çalışmalar aralıksız yürütülüyor.

Çorum’un 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı belirtilen isale hattının öngörüldüğü gibi bu yıl içerisinde tamamlanabilmesi için ödeneğe ihtiyaç duyuldu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın üzerinde titizlikle durduğu konuyu iletmesinin ardından girişimlere başlayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız ile görüştü.

Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın da yer aldığı görüşmede Genel Müdür Yıldız’a isale hattının Çorum için önemini bir kez daha anlatan Milletvekili Ceylan, müteahhit firmanın işi tamamlayabilmesi için gerekli ödeneğin sağlanmasını talep etti.Milletvekili Ceylan’ın bu talebi olumlu karşılandı ve isale hattının bitirilmesi için gerekli olan ödeneğin çıkarılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum için hayati öneme sahip bu büyük projeyi şehre kazandırıyor olmalarından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Aşgın, Çorum’un su sıkıntısını uzun yıllar boyunca çözecek projenin bu yıl içerisinde bitirilecek olmasından dolayı başta Ahmet Sami Ceylan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşgın, müteahhit firmanın gerekli ödeneğin sağlanmasıyla birlikte isale hattını Eylül ayı sonuna kadar bitirebileceğini ve Ekim ayında da Koçhisar suyunun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Belediye arıtma Tesislerine akıtılacağını kaydetti.