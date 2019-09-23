Kolcu’dan veda ziyareti

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Murat Kolcu veda ziyareti kapsamında Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Kolcu, Birlik Başkanı Yılmaz Kaya’ya, Yönetim Kurulu üyelerine ve birlik çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz da Kolcu’ya yeni görev yerinde çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.