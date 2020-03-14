Kolon maketiyle kanser farkındalığı

M.BURAK YALÇIN

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği(KA-DER), Kolon Kanseri ayı nedeniyle farkındalık stantı açtı. Stantta koridor şeklindeki bağırsak maketi aracılığıyla vatandaşlara, kolon kanseri hakkında bilgi verildi.

Hürriyet Parkı önünde açılan stantta dernek yetkilileri tarafından vatandaşlara kolon kanseri ile bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Dernek Başkanı Bekir Şahin de kurdukları kolon maketiyle toplumda farkındalık oluşturup vatandaşlara kanser hakkında bilgiler verdiklerini kaydetti.

Bekir Şahin, kolon maketinin Çorum’a ve derneğe kazandırılmasında kendilerine destek veren Vali Mustafa Çiftçi ve Çorum Milletvekilleri ile yerin tahsisinden dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2020, 16:49