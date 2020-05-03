‘Koltukta oturmaya değil, hizmetkar olmaya geldik’

Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB), kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar camiasını en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Birlik Başkanlığına seçildiği 2018 yılından bu yana ÇESOB Başkanlığını başarıyla sürdüren Recep Gür ise, görev yaptığı son 2 yıl içerisinde gerek esnaf ve sanatkarların gerekse Çorum’un sorunlarının çözümünde önemli rol üstleniyor.

Çorum’da 50 bine yakın üyesi bulunan ve bunun 18 bininin aktif olduğunu söyleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, merkezde 19, ilçelerde de 21 esnaf odası olmak üzere toplam 40 odayla esnaf ve sanatkarlara hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Ulusalda, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ile sıcak işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Gür, yerelde ise Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi başta olmak üzere milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, bürokratlar, diğer sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sürekli temas halinde olarak, Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorun ve taleplerinin üstesinden gelmenin uğraşını verdiklerinin altını bir kez daha çizdi.

Birliklerinin kapısının herkese açık olduğunu ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, telefonunun da 24 saat esnaf ve sanatkarların emrinde olduğunu kaydetti. “Biz buraya koltukta oturmaya değil, esnaf ve sanatkarımıza hizmetkar olmaya geldik” diyen Gür, ortak akıl ve istişarenin önemine dikkat çekerek, Çorum’da ortak akıl ve istişare ile çözülemeyecek bir sorunun olmayacağını belirtti.

Oda genel sekreterlerinin eğitimlerine önem verdikleri gibi çeşitli konularda da esnaf ve sanatkarları bilgilendirme konusuna da özen gösterdiklerinin altını çizen Recep Gür, Çorum’da ahilik geleneğini de yaşatma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

İçerisinde yaşadığımız bu aylarda tüm dünyayı etkisini altına alan koronavirüs salgınından dolayı on binlerce esnaf ve sanatkarın işyerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını da hatırlatan Gür, bu süreç zarfında esnaflara kredi desteği verilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve finansal çözümleri ivedilikle yerine getiren Halkbank ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bu arada, Çorum’da işyerini kapatan yaklaşık 2 bin esnafa da ayni ve nakdi yardım elini uzatan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür eden Recep Gür, ayrıca bu zaman zarfında yanında olan ve kendisine güvenen tüm esnaf odası başkanları olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu üyelerine ve Çorumlu esnaf ve sanatkarlara minnettar olduğunu kaydederek, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her şey Çorum esnaf ve sanatkarı için. Birlikte yapacak daha çok işimiz var” diye konuştu.

Çorumlu vatandaşların ve tüm esnaf ve sanatkarların mübarek Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Gür, sağlık ve huzurla Ramazan Bayramı’na erişmemizi ve virüs salgınından da biran önce kurtulmamızı temenni ederek, bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza olan inancının da tam olduğunu sözlerine ekledi.

