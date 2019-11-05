‘Kombi, su sayacı ve elektrik panosu bakımını ihmal etmeyin’

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Çorum Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, kombi, su sayacı ve elektrik panosu bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.



KOMBİ BAKIMINI YAPTIRDINIZ MI?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi bakımlarının yaptırılması gerektiğini hatırlatan Erol Bozkurt, “Isınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayan kombilerin odamıza kayıtlı, yetkili ve özel servislerce gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Verimli bir ısınma için kombilerin periyodik bakımının büyük önem taşıdığına işaret eden Bozkurt, bu kapsamda tesisatların da gözden geçirilmesinde fayda olduğuna değindi.



‘SU SAYAÇLARINIZI DONDAN KORUYUN’

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte ilerleyen günlerde don olayının da görülmeye başlanacağını vurgulayan Bozkurt, “Su sayaçlarınızı dona karşı korumayı ihmal etmeyin” diye konuştu.



‘ELEKTRİK PANOLARINI KONTROL ETTİRİN’

Son dönemde apartmanların elektrik dağıtım panolarında gözlenen problemlerden de bahseden Bozkurt, “Kablo gevşemesi ve şartel yetersizliği gibi nedenlerden çıkan elektrik kaynaklı yangınlara karşı mağduriyet yaşanmaması için panolar üç yılda bir yetkili elektrikçiler tarafından kontrol edilmeli” uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2019, 20:13