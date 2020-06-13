Komşuda gaz paniği!

Kırıkkale'de bir mahallede çevreye yayılan gaz kokusu vatandaşları sokağa döktü. Kokunun bir LPG tankerinden yayıldığı tahmin ediliyor.

Yenimahalle sakinleri, gaz kokusu nedeniyle evlerini tahliye ederek sokak ve caddelere çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye, sağlık ve KIRGAZ ekipleri sevk edildi. Kokunun LPG tankerinden çıktığı tahmin ediliyor.İlk olarak doğal gaz sızıntısından şüphelenen ekipler, inceleme sonucunda sızıntı veya gaz kaçağının olmadığını belirledi. Bu sırada kokudan rahatsızlanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kokunun mahalleden geçen bir LPG tankerinden kaynaklandığını tahmin eden ekipler, aracın bulunması çalışma başlattı.

(İHA)