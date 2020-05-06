Komşu’da virüs yeniden hortladı!

FATİH BATTAR

Çorum’un komşu illerinden Kırıkkale’de son 2 haftada sıfırlanan koronavirüs vaka sayısının akraba ziyaretleri nedeniyle bir günde ciddi artış gösterdi.

Vaka ve ölüm sayılarının düşmesi, iyileşen hasta sayısının 3 katına çıkmasının ardından rehavete kapılan Kırıkkale’de, bir günde vaka sayısı ciddi artış gösterdi.

Artışın ardından Kırıkkale Valiliği vatandaşlar tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Türkiye’de normale dönüş yavaş yavaş başlerken, Çorum’da komşu Kırıkkale gibi olmaması için tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.

Çorum’da son günlerde caddelerde yoğunluk oluştuğu gözlemlendi. Banka, PTT, marketlerde ciddi yoğunluk yaşanırken, vatandaların sosyal mesafeye uymadıkları gözlemlendi. Komşu Kırıkkale’de akraba ziyaretleri kapsamında vaka sayısında bir günde ciddi bir artış yaşanırken, Çorum’da da neredeyse sıfırlanma noktasına gelen vaka sayısının yeniden hortlamaması için vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor.

11 Mayıs’ta normale dönüş kapsamında AVM ve berberler yaklaşık 1.5 ay sonra yeniden açılacak. Uzmanlar, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren Covid-19 salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Aksi halde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağına dikkat çeken uzmanlar, normalleşme yönünde atılacak adımlar için planlamaya dikkat çekiyor. Acele edilmesi durumunda ülkelerin 2. dalga koronavirüs salgınına yakalanabileceğini belirtiyor.