‘Kömür fiyatları yükseldi vatandaş zor durumda’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, kömür fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 100 oranında zamlandığına dikkati çekerek, ithal kömürün 25 kiloluk torbasının 75-80 TL’ye, yerli kömürün torbasının ise 45-50 TL’ye yükseldiğini, döviz fiyatlarına bağlı olarak yükselen kömür fiyatlarının kış mevsiminde vatandaşlara büyük sıkıntı yarattığını belirtti.

CHP İl Başkanı Tahtasız, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan ile birlikte kömür ve odun satıcılarını ziyaret ederek, sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Kömür satıcıları, fiyatların her geçen gün yükseldiğini, geçen yıl tonu 1200 lira olan ithal kömürün bugünlerde 3.000 liraya satıldığını, aynı şekilde geçen yıl bir torba ithal kömürün geçen yıl 25-30 liradan satılırken, bu sene 75-80 liraya çıktığını, fiyatlara yüzde 100’ün üzerinde zam geldiğini söyledi.

Kömürcü esnafı, odunun kilosunun ise 1 TL’den satıldığını ifade etti. CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise içinde bulunduğumuz kış mevsiminde en temel ihtiyaçlardan birisi olan odun ve kömür fiyatlarının yüzde 100 oranında artmasının vatandaşı mağdur ettiğini belirterek, zam fırtınasının bir an önce sona ermesini ve fiyatların makul bir seviyeye çekilmesini istediklerini dile getirdi.

Tahtasız, yöneticilerin yoksulu, çalışanı, işçiyi, emeğiyle geçinen herkesi koruyucu tedbirler almasını talep etti.

Zamların bir kader olmadığını, ülkenin iyi yönetilememesinden kaynaklandığını sözlerine ekleyen Tahtasız, CHP iktidarında kötü gidişata son vereceklerini vurguladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 18:41