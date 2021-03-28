Kömürcüler’e yeni başkan

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Çorum Kömür ve Odun Satıcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Mustafa Mert’in aday olmadığı genel kurulda Dernek Başkanlığı’na Osman Şahin seçildi.

Yeni Spor Salonu Kompleksi yanındaki Kömürcüler Arastası’nda gerçekleşen genel kurula Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.

Açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturuldu.

Ömer Latif Akdağ başkanlığındaki divan heyetinde Harun Börekçi ve Murat Döneyen de katip üye olarak görev aldılar.

Selamlama konuşmaları sonrası gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yönetim ve denetleme kurulları faaliyet raporlarının okunup ibrasının ardından seçime geçildi.

Osman Şahin başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna Halit Bölükbaş, Halil Mert, Harun Börekçi ve Arif Fakı seçildi. Denetim Kurulu ise Naim Ağır, Ömer Gözübüyüklü ve Galip Karslı’dan oluştu.

Derneğin Kurucu Başkanı olan ve 26 yıldır yöneticilik yapan Mustafa Mert’e, ‘Onursal Başkan’ ünvanı ve teşekkür plaketi verildi.

Genel kurul, yeni yönetimin tebrik edilmesinin ardından dilek ve temennilerle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 19:32