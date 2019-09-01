Komutana veda yemeğİ

FATİH BATTAR

Bingöl’e tayini çıkan İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Abdurrahman Başbuğ için veda yemeği düzenlendi.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen veda yemeğine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, kurum müdürleri ile oda başkanları katıldı.

Çorum’da çok güzel günler geçirdiğini belirten Albay Abdurrahman Başbuğ da herkesten helallik istedi.

Program sonunda Vali Mustafa Çiftçi Başbuğ’a Başarı Belgesi ve hediye takdim ederken, Beleidye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum hatırası olarak Hitit figürlü bir plaket takdim etti.