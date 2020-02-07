‘Konfederasyon çalışmamız devam ediyor’

HURŞİT BOZKURT

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ederek 30. Yılımızı kutladı.

Akkuş ziyarette konfederasyon hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu olarak İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi’ndeki merkezlerinde hizmetlerini yürüttüklerini aktaran Metin Akkuş’un ziyaretinde Mecitözü Dernekleri Federasyonu Kemal Tepe, Figani Köyü Dernek Başkanı Mehmet Özyürek, İstanbul Mecitözülüler Derneği yönetim kurulu üyesi Ziya Temur, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Ataşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Aydoğanoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Gülay Keçecioğlu, Medya ve basından sorumlu başkanYasin Akça ve Çorum Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş da hazır bulundu.

Şu an için 9 derneği yer aldığı Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nda iki ay içerisinde 20’nin üzerinde derneği katılım yapacağını duyuran Metin Akkuş, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, kan bağışı kampanyası, Çorum günleri gibi etkinlikler yapacaklarını, ayrıca 2020 içerisinde tüm Çorumlu federasyonların katılımı ile İstanbul Büyük Çorum Buluşması tertip edeceklerini söyledi.

Düğün yapan ve maddi imkanı bulunmayan genç kızlara gelinlik başta olmak üzere ihtiyacı olan aileler giysi ve gıda yardımında da bulunacaklarını hatırlatan Akkuş, tüm bu yardımların federasyon üyesi olan Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kılcı aracılığı ile Valilik ve Belediye bilgi ve onayı ile yürütüleceğini açıkladı.