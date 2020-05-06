Konfor Yatak Çorum’da

RECEP MEBET

Çorumlu genç girişimcilerden Mehmet Akif Yurt’un sahibi olduğu Konfor Yatak Çorum Mağazası, Yeniyol Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi numara 9/A’da açıldı.

Yatak, baza ve ev tekstili ürünlerinin satışa sunulduğu mağaza, Hocazade yanı, Hitit Ayakkabı karşısında hizmete girdi.

“Dünyaca ünlü malzemelerden imal edilen kaliteli yatak çeşitlerini Çorum halkıyla buluşturuyoruz” diyen Mehmet Akif Yurt, sağlıklı bir uyku için yatak tercihinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Konfor Mobilya kalitesiyle üretilen yatakları uyku uzmanı eşliğinde müşterilerinin beğenisine sunduklarını anlatan Yurt, “Cazip fiyat ve ödeme seçenekleri içeren açılışa özel kampanyamız devam ediyor” dedi.

Türkiye’de 20 yıl garanti ve 150 gün deneme süresi tanıyan tek firmanın Konfor Yatak olduğunu vurgulayan Yurt, “Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren bir kuruluş olarak Çorum’un daima kaliteyi hak eden bir şehir olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Çorum halkını dünya kalitesinde yatak çeşitleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yurt, “Üç kuşaktır süregelen tecrübemizle Çorum halkına hizmet vermenin gururunu taşıyoruz. Kişiye özel yatak çeşitlerimizi yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Konfor Yatak Çorum Mağazamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.