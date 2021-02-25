Kongre ve kültür merkezi istişaresi

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri ile yaptığı toplantıda kongre ve kültür merkezi çalışmalarında gelinen son noktayı istişare etti.

Aşgın, sosyal medya hesabından toplantı ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Çorumumuz’a yakışan bir kongre ve kültür merkezi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve teknik personelimizle değerlendirme toplantısı düzenledik. Kültürün ve kongrelerin merkezi olmak için aşkla çalışıyoruz” dedi.