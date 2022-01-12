Kontak kapatmaya hazırlanıyorlar

EROL TAŞKAN

Çorum’da toplu ulaşım hizmeti veren Ulaş A.Ş. sözleşmeyi tek taraflı feshetti.

Henüz dilekçenin işleme alınmadığı öğrenilirken, Ulaş A.Ş. ve Belediye yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor. Zarar ettikleri nedeniyle bazı taleplerde bulunan Ulaş A.Ş. ile Belediye yönetimi arasında henüz uzlaşma sağlanamadığı öğrenilirken, işin sonunun kontak kapatmaya kadar varabileceği ifade ediliyor.

Belediyeden otobüs başı günlük 50 litre yakıt desteği uygulamaya alınırken, farklı konulardaki görüşmeler ve uzlaşma çabalarının da devam ettiği öğrenildi.

Otobüslerini belediyeye satma tekliflerinin yanı sıra, yolcusu az olan hatların belediye tarafından üstlenilmesine yönelik tekliflerini de belediye yönetimine bildiren Ulaş.A.Ş. yönetiminin, alınacak kararlara göre adım atma hazırlığında olduğu da gelen bilgiler arasında yerini aldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 17:57