Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı

Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan A.G. (39) yönetimindeki 06 EBB 47 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafasını ön cama vuran sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1

12 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralı sürücü, tedavi olmadan hastaneden ayrıldı. Kaza nedeniyle kapanan cadde aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)