Konut satışında 36. sıradayız

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ekim ayı Konut Satışı İstatistikleri verilerine göre Çorum’da 2019 yılı Ekim ayında 861 konut satıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2019 yılı Ekim ayı itibariyle Çorum ilinde toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,2 artarak ve bir önceki aya göre %6,6 oranında azalarak 861 adet oldu. Çorum ili 861 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından %0,6’lık pay alarak 36’inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayma göre %2,5 oranında azalarak 142 810 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 24 451 konut satışı ve %17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 978 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 9 012 konut satışı ve %6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 93 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI SAYISI 313 ADET OLDU

2019 yılı Ekim ayında Çorum ilinde satılan konutların %36,4’i ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 28’inci sırada yer aldı. Çorum’da 2019 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı %552,1 oranında arttı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %525,1 oranında artış göstererek 50 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %35,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 408 konut satışı ve %16,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %54,3 ile Artvin oldu.

548 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum İlinde 2019 yılı Ekim ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %30,3 oranında azaldı. Aynı dönemde Çorum ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (%63,6) sıralamasına göre 54’üncü sırada yer aldı.

2019 Ekim ayında Çorum’da satılan konutların 314 adedi ilk defa satılırken, 547 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Çorum’da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı %36,5 iken; ikinci el satışlarının payı ise %63,5 olarak gerçekleşti.