Konut satışında 36.’yız

2019 Temmuz ayında ülke genelinde 102 bin 236 konut satıldı. Bölge iller arasında Samsun’da 1.909, Çorum’da 618, Tokat’ta 457 ve Amasya’da 363 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle Çorum’da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 azaldı ve bir önceki aya göre %47,1 oranında artarak 618 adet oldu.

Çorum, 618 konut satışı ile Türkiye genelinde toplam konut satışlarından %0,6’lık pay alarak 36. sırada yer aldı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞ SAYISI 80

2019 yılı Temmuz ayında Çorum’da satılan konutların %12,9’u ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 31. sırada yer aldı. İpotekli satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %64,4 oranında azaldı.

538 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum’da 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı %4,1 oranında azaldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2019, 12:00