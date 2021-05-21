Konutların anahtarları yıl sonunda teslim edilecek

FATİH BATTAR

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Çorum Merkez Kuruçay Mahallesi’ne yapılan 743 konut hak sahiplerine yıl sonunda teslim edilecek.

2018 yılında temeli atılan ancak 1.5 yıl inşaatın durduğu konutlar 2020 yılında yeniden ihale edilmişti. 2020 Kasım ayında yılında yeniden ihaleye çıkan TOKİ konutlarında sevindirici haber geldi.

Edinilen bilgilere göre ihaleyi kazanan yüklenici firmanın, emeklilerin konutlarını bu yıl sonunda teslim etmesi bekleniyor.

Zorlu kış şartları nedeniyle 2021 Mart ayına kadar inşaatın yavaş ilerlediği TOKİ konutlarında havaların ısınması ile birlikte çalışmaların hızlandığı ve yüklenici firmanın, 6 ay içinde konutları teslim etmeye hazırlandığı öğrenildi.

206 adet 3+1 konutların tamamlanırken, 537 adet 2+1 konutların ise dış cephe montajı kalmış durumda. Firma alt yapı ve çevre düzenlemesi işini hızla bir şekilde yaparken, yıl sonuna kadar anahtarları teslim etmek istiyor.

Bu arada 17 Aralık 2020 tarihinde hak sahipleri belirlenmişti. Hak sahipleri de konutlarının ne durumda olduğunu merak ederek uzaktan da olsa evlerini görmek için geldikleri ve firmadan inşaat hakkında bilgi aldıkları gözlendi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 20:14