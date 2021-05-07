Konya'da 42 taşınmaz satışa çıkarılıyor

Konya Selçuklu, Karatay ve Meram'da 42 adet taşınmaz ihale ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde ilanda mahalle, mevki, niteliği ve büyüklüğü belirtilen tarla ve arsa niteliğindeki taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacak.

Satış ihalesiyle ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız