Konya'da arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karatay ilçesinde 16 bin 936 m² ticaret alanı imarlı arsayı ihaleyle satacak.

Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan arsa, 39 milyon TL muhammen bedel üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ile ihale edilecek.

İhale, 15 Şubat 2022 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacak.

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