Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Antalya ili Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi'nde kurulması kararlaştırılan pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak.

Pazar yeri tahsis kurasına katılmak isteyenlerin, gerekli belgelerle birlikte 17-25 Kasım 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belgeleri teslim eden pazarcı ve üretici esnafına kura ile 138 adet sebze-meyve, 38 adet tuhafiye, 8 adet kuruyemiş/bakkaliye, 7 adet şarküteri-peynir, 5 adet balık, 1 adet çaycı, 1 adet yemek yeme yeri ve 51 adet üretici tezgahı tahsis edilecek.

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