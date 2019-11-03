Koordinatör milletvekilinden AK Parti’de kongre istişareleri

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Teşkilatında kongreler öncesinde istişareler başladı.

Bir süre önce AK Parti Genel Merkezi tarafından il koordinatörü olarak atanan Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli geçtiğimiz cumartesi günü Çorum’a gelerek teşkilatlarla toplantı yaptı.

AK İl Başkanlığı’nda istişare ve değerlendirme toplantılarını, İlçe Başkanları ve teşkilat üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Mustafa Kendirli, “AK davamız için istişare kültürümüzü sürdürerek hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı'ya ve teşkilat üyelerimize samimiyet ve sıcak karşılamaları için teşekkür ederim” dedi.



AK PARTİ’DE KONGRE TAKVİMİ

AK Parti’de 7 Ekim’de başlayan delege seçmen listelerinin belirlenmesi süreci 19 Ekim’de kesinleşmiş delege seçmen listelerinin ilanı ile sona ererken 7-30 Kasım tarihleri arasında ise belde ve ilçe delege seçimleri yapılacak.

Belde kongreleri de 30 Kasım-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında belirlenecek tarihlerde yapılacak olan ilçe kongrelerinin ardından ise 1 Haziran-27 Eylül 2020 tarihleri arasında tespit edilecek bir tarihte il kongresi gerçekleştirilecek.