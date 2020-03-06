Köpeğe eziyet eden şahsa 947 TL para cezası

FATİH BATTAR

Amasya-Mecitözü yolunda köpeği iple araca bağlayarak saatlerce yürüten ve eziyet eden şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Çorum Valiliği, aracın plakasından yola çıkarak köpeğe eziyet eden şahsa adli işlem başlattı.

Konu ile ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Konu İle ilgili şüpheli araç sürücüsü tespit edilmiş, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ilgili şahsa 947 TL idari para cezası verilmiştir.” denildi