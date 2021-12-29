Köpeklerinize sahip çıkın

Beslenmesi yasak olan köpek ırklarıyla ilgili saldırı haberleri ard arda gelmeye başladı.

Özellikle parklarda bile hiçbir önlem alınmaksızın gezdirilen köpeklerin etrafa saçtığı tehlike, özellikle anneleri tedirgin ediyor. Kim neden böyle bir köpek türü besler anlamak mümkün değil.

Çoğu zaman, bu tür köpeklerin sahibinin yanında tasmasız ve zincirsiz gezdirildiğine bile şahit oluyoruz. Özellikle minik Asiye’nin uğradığı korkunç saldırı, herkesin yüreğini kanattı.

Elbette önlemler alınıyor, kanunlar oluşturuluyor. Ancak en kıymetli önlemin vicdan olduğunu unutmamak gerek.

Kanun caydırıcılık içeriyor ve olay sonrası ceza getiriyor olsa da, Asiye’ye saldıran köpeğin sahibine verilen ceza Asiye’ye fayda sağlamayacak.

Evet kanun, başka Asiyeler’in saldırıya uğramasına engel olabilir ama Asiye için şu an çok geç.

O nedenle bu tip köpek besleyen insanların vicdanına sesleniyorum. Lütfen kanun ne emrediyorsa uygulayın, hatta kanundan da öte vicdan muhasebesiyle davranın. Vahşiliği apaçık ortada olan hayvanları beslemek yerine, madem içinizde hayvan sevgisi ve merhameti var, gidin barınaklardan daha uysal karakterli hayvanları sahiplenin.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 18:46