Köprübaşı’nı dolu vurdu

RECEP MEBET

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Köprübaşı Köyü’nde yaşanan dolu yağışı, ekili arazilerde ziyana neden oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve yaklaşık 20 dakika sürdüğü öğrenilen dolu yağışı nedeniyle pek çok çiftçinin mahsullerinin zarar gördüğü öğrenildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin tüm emeklerini ziyan ettiğini belirten çiftçiler, yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek yetkililerden destek istediler.Yağış sonrası bölgeden fotoğraflar paylaşan Çorumlu Fotoğraf Sanatçısı Selçuk Şeker ise, afetin boyutunu gözler önüne sererek ‘geçmiş olsun’ dileklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 08:21