Köpüğü sanata dönüştürüyorlar

FATİH BATTAR

Çorum’da İnşaat Teknikeri Burak Çam’ın sahibi olduğu Çam Söve Dekoratif Yalı Sistemleri, köpükten yaptığı eserlerle büyük ilgi görüyor.



Strafordan yaptıkları eserlerle hayranlık uyandıran Çam Söve, köpüğü sanata dönüştüyor. Sıradışı ve ilgi çekici tasarımları dikkat çeken Çam Söve, mekana ve kişiye özel tasarımlar yapıyor.

‘Çorum’da tek değiliz ama farklıyız’ sloganıyla, dekoratif yalıtım sistemlerinin yanı sıra Çorum’da strafor köpükten yaptıkları eserleri İstanbul, Konya başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde okullara, kafelere vb yerlere gönderdiklerini belirten Çam, “Strafor köpüğüyle istenilen ürünün aynısını yapıyoruz. Çam Söve olarak 3 boyutlu yazıcıda desenlerini kestiğimiz ürünleri daha sonra bu köpüğü eliyle oyma tekniği kullanarak sanat eserine dönüştürüyoruz. Her çeşit ev, araba, saat vb günlük hayatta kullanılan ürünlerin aynısını yapabiliyoruz. Yani kişiye özel, kişinin isteğine göre köpükten her şeyi yapabiliyoruz. Amacımız Çorumlulara en kaliteli ve farklı bir konsept anlayışıyla hizmet vermek. Yaptığımız ürünleri Türkiye’nin her yerine tanıtmak. Çok zor ve meşekatli bir iş yapıyoruz. Çorum’da bu sanatla uğraşan yok, Türkiye’de ise çok az sayıda. Çorum’dan Türkiye’nin her yerine bu sanatı tanıtmak istiyoruz.” dedi

İç mimari iç ve dış dekorasyon, binaların dış cephe kaplamaları, iç mekan ahşap dekorasyon ürünleri, her türlü süsleme ve aksesuarların üretimini yaptıklarını anlatan Çam, hem yalıtım hem de dekorasyon çalışmalarında 3 boyutlu ürünleri ile fark oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Çam, birbirinden ilginç ve hayranlık uyandıran eserleri görmek isteyen herkesi Küçük Sanayi Sitesi 4.Cadde numara 20 adresindeki Çam Söve Dekoratif Yalı Sistemleri’ne daver etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2019, 14:23