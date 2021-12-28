Kore Gazisi unutulmadı

EROL TAŞKAN

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Kore Gazisi Yusuf Şahin’i evinde ziyaret etti.

İlerleyen yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle 11 yıldır evinden çıkamayan 92 yaşındaki Kore Gazisi Yusuf Şahin, Muharrem Gül ve Kıbrıs Gazisi Yusuf Özkan’ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, Gül ve Şahin’e teşekkür etti.

Dernek Başkanı Muharrem Gül, “Değerli gazimiz Yusuf Şahin ağabeyimizi hem insanlık vazifemiz nedeniyle hem de gaziliğine hürmeten ziyaret ederek, hal hatır sorduk. Hiçbir gazimizi unutmak ya da vefasız olmak gibi bir durumumuz asla olamaz. Hali hazırda sayıları 4 olan Kore Gazilerimiz arasında yer alan Yusuf Şahin ağabeyimizi sıhhat ve moral içinde bulmanın mutluluğunu yaşadık.” dedi.