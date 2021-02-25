‘Korkuyoruz, bi çare bulun’

RECEP MEBET

Sürü halinde gezen sokak köpeklerinin vatandaşlara korku saldığı bildirildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikayetini dile getiren vatandaşlar, Gazi ve İnönü Caddesi gibi işlek noktalarda dahi söz konusu problemin yaşandığını söylediler.

‘KALDIRIMDA YÜRÜMEYE KORKUYORUZ’

“Saldırgan davranışlar sergileyen sokak köpekleri yüzünden dışarı çıkmaya korkuyoruz” diyen vatandaşlar, yaşanan problemin en fazla çocukları ve bayanları tedirgin ettiğini vurguladılar.

Sorunu ilgili yerlere bildirmelerine rağmen bir türlü tedbir alınmadığından yakınan vatandaşlar, “Şehir merkezinde, kaldırımlarda bile kendimizi güvende hissetmiyoruz. Lütfen bu meseleye bir çare bulunsun” diye konuştular.

ESNAF DA ŞİKÂYETÇİ

Onlarca hayvanın yer aldığı köpek sürüsünün her yaştan insana korku saldığını vurgulayan vatandaşlar, “Çiftleşme dönemi olduğu için saldırganlaşabilen sokak köpekleri yüzünden büyük sıkıntı yaşıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Esnafın da korkulu rüyası olan sokak köpekleriyle ilgili acilen çözüm beklediklerini vurgulayan vatandaşlar, olası yaralanma ve daha büyük hadiseler yaşanmadan evvel harekete geçilmesini ve tedbir alınmasını istediler.