Korona Çorum’un havasını da değiştirdi

FATİH BATTAR

Korona virüs salgını nedeniyle insanların büyük bir çoğunluğunun eve kapanması sonucunda hava kalitesinin gözle görülür bir iyileşme sürecine girdiği görüldü. Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da 2 hafta önce hava kalitesi orta ve hassas derecede ölçülürken, Çorum’un hava kalitesinde ciddi iyileşme görüldü.

Corona virüs salgını nedeniyle vatandaşların eve kapanmaya başlaması motorlu taşıtlarla hareketliliği büyük ölçüde azalttı. Yurt genelinde toplu taşıma ve özel araç kullanımının büyük oranda azalmasının yanı sıra kafeterya ve birçok işyerinin de kapalı olması sonucu fosil yakıt kullanımı büyük oranda azaldı. Bu durum sonucunda ise hava kalitesi gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle büyük bir kirliliğin görüldüğü Çorum’da hava kalitesi kırmızı seviyeden sarı seviyeye yükseldiği gözlemlendi.