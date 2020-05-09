Korona gölgesinde Çölyak Günü

Çorum Çölyak Derneği, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü koronavirüs salgını nedeniyle etkinliksiz geçirecek.

Salgın nedeniyle dernek faaliyetlerinin kısıtlandığını ve bu sebeple hiçbir faaliyet gerçekleştiremeyeceklerini belirten Dernek Yönetim Kurulu, “Üyelerimizle buluşmayı büyük bir özlemle beklediğimiz şu günlerde günümüzü kutlayamamız bizleri çok üzüyor. Ancak hepimizin olduğu gibi önceliğimiz halkımızın sağlığını düşünerek hareket etmektir. Halkımızın sağlığı için evde kalmanın önemine inanıyor ve yapacağımız etkinlikleri bu kötü günler bittikten sonra hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin bu salgından bir an önce kurtulması için dua ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz ve halkımızı salgın önlemlerine harfiyen uymaya davet ediyoruz.” dedi.

‘YÖNETİMİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR’

Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulunca mümkün olduğunca çalışmalara devam edildiği belirtilen açıklamada, “Türkiye’de birçok çölyak derneğine ilham veren ve çok büyük ses getiren ”Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket” projemizin devam projesini hazırlamış ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne teslim etmiş durumdayız. Glutensiz mutfak çalışmalarını üyelerimizle birlikle yürüteceğimiz bu projenin çok büyük faydalar sağlayacağı kanaatindeyiz. Projemizin kabul edilmesi için bir önceki projemizde olduğu gibi, Valimiz, ilimiz milletvekilleri, idarecileri, siyasileri ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün desteğini bekliyoruz. Bugüne kadar bize karşı gösterdikleri büyük ilgi ve bize verdiği destekler için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Onursal Üyemiz Azime Çiftçi ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve haberlerimize çok güzel bir şekilde yer veren değerli yerel basınımızın çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.

Yeni tanı konulan çölyaklılara rehberlik etmeye ve onlara çölyakla yaşamı anlatmaya devam ediyoruz. Ayrıca dernek üyelerimizin glutensiz ürünlere ulaşmasında önündeki zorlukların kalkması için elimizden geldiğince faaliyetler yürütmekteyiz. Her ay glutensiz ürünleri http://corumcolyak.com/ adresindeki web sitemizde yayınlıyoruz. Üyelerimizin ürün almadaki bilgi eksikliklerini gidermek için sosyal alanda iletişimi sağlıyoruz. Ayrıca Çorum Belediyesi aracılığı ile her hafta cuma günü 2800 glutensiz ekmek İstanbul’dan getiriliyor ve 5 Halk Ekmek Büfesi’nde bizim koordinasyonumuzda halkımıza ulaştırılıyor. Ayrıca bu büfelerde Çorum Belediyesi’nin anlaşmış olduğu firmadan tedarik edilen glutensiz unlar da bulunduruluyor. Çölyaklılar için çok önemli olan bu hizmetleri halkımıza ulaştıran Çorum Belediyesi yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Toplumsal dayanışmanın çok önemli olduğu bu günlerde üyelerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Onların dertleriyle dertleniyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Daha güzel günlerde üyelerimizle birlikte olmayı ümit ediyoruz.

Çölyaklılar ve ailelerinin yaşam şartlarının kolaylaşması için toplumda çölyak farkındalığının artmasını dileyerek tüm çölyaklılar ve halkımızın 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kutlu olsun diyoruz.”