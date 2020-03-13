Korona türküsüyle sosyal medyayı salladı

EROL TAŞKAN

Hayatın tüm alanlarını kapsayan Korona Virüsü, türkü bestelerine de konu oldu. Çorumlu genç sanatçı Okan Kılıç, Korona Virüsü için türkü besteledi.

Git gelme korona diyerek başlayan türküsünü sazıyla birlikte seslendiren Okan Kılıç, Türkiye'de görülmesiyle birlikte gündemde yer alan korona virüsünü, bir sanatçı olarak ele alıp biraz daha tatlı ve eğlenceli bir üslupla sunmaya çalıştığını söyledi.

Besteleyip seslendirdiği türküsü bir anda sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına giren Çorumlu genç müzisyen Okan Kılıç, korona için bestelenmiş ilk türküye imza atmış oldu.

14 yaşlarında başladığı müzik hayatını başarıyla sürdüren genç müzisyen, düğün organizasyonlarında yer alarak tutkusu haline dönüştürdüğü müziğini yaşam tarzı olarak devam ettiriyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 10:52