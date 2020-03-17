Koronavirüs pazarları da vurdu

FATİH BATTAR

Tüm dünyayı sarsan Korona virüs tehdidinden dolayı tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da vatandaşlar toplu alanlardan uzaklaşmaya başladı.

Vatandaşlar, devletin uyarılarına uymaya ve toplu alanlardan uzaklaşmaya çalışıyor. Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulduğu Çorum’da, korona virüs pazarları da vurdu.

PAZAR ESNAFININ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Pazarlarda esnafların bir çoğunun eldiven takarak satış yaptıkları görüldü. Alışverişe gelen bazı vatandaşların da maske takması dikkati çekti.

Korona virüsten dolayı eski kalabalığın olmadığı Salı Pazarı’nda pazarcı esnafı satışların düştüğünü söyledi. Fiyatların geçtiğimiz haftaya oranla düştüğünü ancak halkın toplu alanlarda bulunmamak için pazara gelmediğini dile getiren pazarcı esnafının en büyük korkusu ise pazarların tamamen kapatılması. Korona virüsten dolayı eldiven ve maske takmak zorunda kaldıklarını aktaran esnaf, virüsün bir an önce Türkiye’de ve dünyada önlenmesini bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 20:35