'Koronavirüse 800 kurban verdik'

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclis toplantısında meclis üyelerine Çorum'da Kovid 19'un son durumu ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, virüsün başladığı günden bu yana 800 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sobacı, Çorum’da 60 mutasyonlu vakanın olduğunu belirterek, bunların yüzde 80’inin çevre illerden gelen vakalar olduğunu söyledi.

İl Genel Meclisi Mart ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında gerçekleşen toplantı açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Çorum’da koronavirüs sürecinde yapılan çalışmaları anlatarak, mevcut sayılarla ilgili bilgi verdi.

‘219 BİN 799 PCR TESTİ YAPILDI’

Şuana kadar 147 bin 565 kişiye toplamda 219 bin 799 PCR testi yapıldığını ifade eden Ömer Sobacı, “Pozitif vaka ve vaka temaslısı olan kişilerin filyasyonlarının yapılması amacıyla 76 doktorlu olmak üzere 225 filyasyon ekipler oluşturulmuş, 2020 yılı içerisinde 49 bin 200 haneye gidilerek toplam 143 bin 50 kişiye filyasyon çalışması yapılmıştır. An itibariyle de toplam 148 bin 763 kişiye filyasyon çalışması yapılmıştır” dedi.

’80 BİN 932 KİŞİ KOVİD19 AŞISI OLDU’

Aşılama çalışmaları ile ilgilide bilgi veren Sobacı, şunları kaydetti: “Bugüne kadar 102 bin 369 adet kovid19 aşısı gelmiş olup öncelikli grupların aşılamaları devam etmektedir. An itibariyle Çorum’da en az bir aşısını olan kişi sayısı 68 bin 114 olmak üzere toplam 80 bin 932 adet kovid19 aşısı uygulanmıştır. Stoğumuz da 14 bin aşı var. Talep oldukça aşıları yapıyoruz.”

‘800 CİVARINDA VATANDAŞIMIZ VİRÜSTEN VEFAT ETTİ’

Mutasyonlu virüslerin ise yüzde 80’inin Samsun, Amasya, Merzifon ve birkaç tanesinin de İstanbul’dan geldiğini dile getiren Sobacı, Çorum’da ilçelerde olmak üzere toplam 60 mutasyonlu vakanın olduğunu belirterek, “11 tanesi yoğun bakımda. 4 tanesi entübe. Bugünlerde günlük ortalama 20-30-40 pozitif testimiz çıkıyor. Yasaklar kalktı diye tedbiri elden bırakmayalım. Daha da dikkat edelim. Çorum’da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması 74 civarında. 800 civarında hastamız vefat etti. Çorum’un orta riske düşmeside vaka sayısının azalmasından dolayı. Günlük 10 vakaya kadar düştük” diye konuştu.

Sobacı’nın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 20:12