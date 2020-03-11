Koronavirüse karşı hijyen tedbiri

İsmail Kakaç İlkokulu’nda rutin temizlik faaliyetlerinin yanında yeni Koronavirüse tedbir olarak hijyen çalışmalarının artırıldığı belirtildi.

Sağlıklı bir nesil ve kaliteli bir eğitim için öncelikle eğitim ortamlarının sağlıklı ve hijyenik olması gerektiğini vurgulayan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, okulda yapılan normal temizlikten sonra her gün düzenli olarak hijyen çalışmaları da yaptıklarını söyledi.

Özçakır, hastalıktan korunmak için öksürme veya hapşırma sırasında dikkat edilecek hususları, el hijyenine önem verilmesi gerektiği, sınıflar ve işyerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılması ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmesi ile gıdaların tüketilmeden önce iyice yıkanması konusunda öğrencileri uyardı.