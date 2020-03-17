Koronavirüsle mücadele istişaresi

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Eczacı Odası Başkanı E. Şefkat Güler, Sayman Arif Sami Bozdoğan, Genel Sekreter Olcay Çorumlu, Haysiyet Divan Başkanı İbrahim Etem Baykal ve Büyük Kongre Delegesi Mustafa Göbelek’in katıldığı ziyarette gündem koronavirüsle mücadele oldu.

Yapılan açıklamaya göre, ziyarette koronavirüs (COVİD-19) hastalığı ile mücadelede eczanelerin dezenfekte edilmesi ve halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerleri, toplu taşıma araçları, parklar, bahçeler vb. yerlerde hijyen koşulları açısından nasıl önlemler alınabileceği konusunda istişare yapıldı.

Oda Başkanı Güler, birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olarak tanımlanan eczanelerden tabela ve ‘E’ logolardan ilan veya reklam vergisi alınmaması hususunda talepte bulundu.

Ziyarette ayrıca, vatandaşların evlerindeki son kullanma tarihi geçen ilaçlarla ilgili Belediye ile ortak bir proje çalışması yapılması için fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.