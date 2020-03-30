Korona’ya böyle önlem aldı!

FATİH BATTAR

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Çorum’da sanayide çalışan işçiler, kendilerince önlemler almaya başladı.

Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde bir paslanmaz şirketinde çalışan Ömer Öncel, Koronavirüs’e aldığı önlemle herkesi şaşırttı.

Maske yerine ağzını ve yüzünü kapatan bezle çalışan Öncel, ilginç görüntüler oluşturdu. Daha rahat çalışabilmek için maske yerine yüzünü kapatan böyle bir yöntem bulduğunu belirten Öncel; “İşimiz gereği dışarda çalışmak zorunda kalıyoruz. Maske ile rahat çalışamadığım için böyle bir yöntem buldum. Elimi, yüzümü sararak hiçbir yere temas etmiyorum. Bu yöntemle Koronavirüs’ten korunmaya çalışıyorum.” dedi