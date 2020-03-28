Korona’yı Çorum’a mâl ettiler

RECEP MEBET

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, şiir, türkü, şarkı, ilahi derken öyküye dahi konu oldu. Hatta sosyal medyada paylaşılan bir öyküde salgının ortaya çıkışı Çorum’a dayandırıldı.

Kaynağı belli olmayan ‘Kör Ana (Korana)’ adlı öyküde, Çorumlu bir ihtiyarın Çin’e uzanan macerası ve salgının ortaya çıkışı hikaye edildi.

‘COVİD-19’ virüsünün adındaki ‘19’un da Çorum’un plaka numarasından ileri geldiğinin öne sürüldüğü ilginç öykü şu şekilde:

KÖR ANA (KORANA) HİKÂYESİ

“Çorum’da yaşayan ve gözleri görmeyen yaşlı bir kadının, bitkilerden yaptığı doğal ilacın ölüm dışında tüm hastalıkları tedavi ettiğini duyan emperyal güçler ve ilaç firmaları harekete geçerek âmâ olan teyzenin peşine düşerler.

Yapılan tüm teklifleri reddeden yaşlı teyze, oğlu Cavit ile dağa bitki toplamak için gittikleri bir gün ajanlar tarafından Çin’e kaçırılır.

Çin’in Vuhan şehrindeki laboratuarda bilgisinden istifade edilmek için zorlanan kör ve yaşlı kadın, kurtulamayacağını anlayınca kahredip virüs içeren bir karışım hazırlar ve bu karışım orada kullanılır. İlaç sanılan karışımdan dolayı insanlar nefes darlığından dolayı hayatını kaybetmeye başlarken söz konusu virüs hızla şehre yayılır.

Kör ana ve Çorum’un plaka kodu ‘19’ ile isimlendirilen virüse ‘Kör Ana’, yani Korana; kısaltılmış haline ise kör ananın oğlu Cavit’ten dolayı Çorum’un plaka kodu ile birlikte ‘Covid19’ adı verilir.

İşte korona virüsünün sıra dışı hikâyesi budur.

Vay ‘Kör Ana’, senin yaptığını Çorumlu yapmaz.”

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2020, 14:58