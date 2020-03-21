Korovirüs’ten korunmak ve yayılmasını önlemek için yeni kararlar alındı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında, Valilik Binası Toplantı Salonu’nda Olağanüstü toplandı.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği için vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Çorum’da şu kararlar alındı;

“İlimiz merkez, ilçe ve köy yerleşim yerlerinde İl ve İlçe Müftülüklerince cami hoparlörlerinden ve ilgili belediye başkanlıkları tarafından belediye hoparlörlerinden, halk tarafından alınması gereken tedbirlerin duyurulması, gerekli bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanabilmesi amacıyla günün muhtelif saatlerinde düzenli olarak duyurular yapılmasına,

İşyerlerinde 5 (beş)’ten fazla çalışanı bulunan işyerlerinde çalışanların, işe gelişlerinde işe başlamadan önce işveren tarafından ateş ölçümlerinin yaptırılmasına, bu ölçümlerin işyerinde kayıt edilmesine, ateşi 37,5 0C nin üzerinde olanların işe başlatılmadan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,

İlimiz merkezinde yer alan Çorum AHL Park AVM alışveriş merkezinin market kısmı hariç diğer tüm bölümlerinin kapatılmasına,

Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum İl Özel İdaresine, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına), İl Müftülüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, ilçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, Çorum AHL Park AVM Yönetimine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”