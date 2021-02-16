Korsan servislere karşı uyarı!

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkan Vekili Tuncay Yalçınkaya, ev ve işyeri sahiplerine klima ve kombi bakımları için uyarılarda bulundu.

Vatandaşların, klima ve kombilerin bakımını mutlaka yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Yalçınkaya, korsan servislere karşı da uyarılarda bulundu.

Klima ve kombi kullanan vatandaşların her yıl düzenli olarak cihaz bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Yalçınkaya, "Kombilerin sadece kışın değil aslında yaz bakımının da yapılması lazım. Böylece cihazların daha uzun süre kullanılması sağlanıyor hem de fatura da düşük maliyetle çok verim alınması mümkün oluyor" dedi.

Bilinçli bir kombi ve klima kullanıcısının yıllık rutin kombi ve klima bakımının yaptırması gerektiğine değinen Tuncay Yalçınkaya, "Bunu yaptırırken son zamanlarda yaşanan olaylara dikkat etsinler. Tarafımıza gelen ihbarlardan klima ve kombi bakımları için Çorum dışından telefonla vatandaşlarımızı 0850 ile başlayan numaralardan arayıp, kombinizi ve klimalarınızı temizlemek için geleceğiz diye arayanlar oluyormuş. Vatandaşlarımız sakın bu gibi telefonlara itibar etmesinler, hem yetkili servislerden hem de Çorum esnaflarından bildik, tanıdık olanlardan bu hizmeti alsınlar. Dışarıdan gelenlere itibar edipte mağduriyet yaşamasınlar." diye konuştu.

Kombi ve klima bakımının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğuna vurgu yapan Yalçınkaya, "Kombi ve klimalara periyodik olarak yılda bir kez bakım yapılmalıdır. Kombi ve klima bakımı yapılınca, performans ölçülür, tamir edilir ve gerekiyorsa parçalar değiştirilir. Yedek parça kullanımında orijinallik önemlidir. Baştan sona tüm teknik, temizlik ve emniyet konularında bakımın tam olması gerekmektedir." dedi.